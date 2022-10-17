Spor Gustavo Henrique havadan geçit vermiyor
FUTBOL FUTBOL

Gustavo Henrique havadan geçit vermiyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Gustavo Henrique, hava toplarında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 1.96 boyundaki oyuncu, hava toplarında savunma hattına duvar örüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede ​Gustavo Henrique havadan geçit vermiyor
​Gustavo Henrique

Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique 1.96 boyuyla savunmada havadan geçit vermiyor. Rakip forvetlere özellikle hava topu vermeyen Brezilyalı stoper savunma hattında adeta duvar örüyor.

Hava toplarında hem hücumda hem defansta takıma destek oluyor. Ligde oynadığı 6 maçta maç başına 3.9 hava topu kazanma yüzdesine sahip olan Gustavo Henrique stoper olmasına rağmen rakip ceza sahasında 1.8 topla buluşma ve 1.65 rakip sahada top kazanma oranıyla da hücumda etkili olduğunu gösteriyor.

  • Brezilyalı oyuncu sezon başında Flamengo'dan kiralık olarak transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de 3 oyuncunun sözleşmesi uzatılacak
SPOR
Fenerbahçe'de 3 oyuncunun sözleşmesi uzatılacak

Ismael, Jesusun önünde

'Ismael, Jesus'un önünde'

Rıdvan Dilmen'den Ismael ve Jesus karşılaştırması.
Sözleşme hamlesi

Sözleşme hamlesi

​Fenerbahçe lige verilecek arada yıldız oyuncularla masaya oturacak
Salahtan rekor

Salah'tan rekor

Manchester City'i yenen Liverpool'da Salah, Gerard'ı geride bıraktı.
Aslan yatıyor <br>puanlar gidiyor

Aslan yatıyor
puanlar gidiyor

​Galatasaray'da izin konusu tartışma konusu oldu.
'Şampiyon Fenerbahçe olacak'

'Şampiyon Fenerbahçe olacak'

​Galatasaraylı isimden flaş tahmin.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Karşılıklı gollerin atıldığı dev derbi 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Teknik heyete takviye

Teknik heyete takviye

​Galatasaray, Okan Buruk'un yardımcılığına flaş ismi getirdi.
Plaket verildi

Plaket verildi

​Beşiktaş, siyah-beyazlı formayla 400. maçına çıkan Necip Uysal'a özel plaket verdi.
Özür diledi

Özür diledi

​Yusuf Yazıcı, Gedson'a yaptığı faul sebebiyle özür mesajı paylaştı.
Abdullah Avcı'dan<br>beraberlik yorumu

Abdullah Avcı'dan
beraberlik yorumu

​Avcı: "Kim kazansa şampiyon olmuyordu. Final maçı değildi."
İstifa seslerine yanıt verdi

İstifa seslerine yanıt verdi

​Valerien Ismael, taraftarların 'istifa' tezahüratlarıyla ilgili konuştu.
"Beraberlik fena değil"

"Beraberlik fena değil"

​Uğurcan Çakır, 2-2'lik Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi.
Beşiktaş tribünlerinden tepki

Beşiktaş tribünlerinden tepki

Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır'a olumsuz sloganlar atıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.