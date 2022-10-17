Gustavo Henrique havadan geçit vermiyor

Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique 1.96 boyuyla savunmada havadan geçit vermiyor. Rakip forvetlere özellikle hava topu vermeyen Brezilyalı stoper savunma hattında adeta duvar örüyor.

Hava toplarında hem hücumda hem defansta takıma destek oluyor. Ligde oynadığı 6 maçta maç başına 3.9 hava topu kazanma yüzdesine sahip olan Gustavo Henrique stoper olmasına rağmen rakip ceza sahasında 1.8 topla buluşma ve 1.65 rakip sahada top kazanma oranıyla da hücumda etkili olduğunu gösteriyor.

Brezilyalı oyuncu sezon başında Flamengo'dan kiralık olarak transfer edilmişti.

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