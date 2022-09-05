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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Yeni transfer Michy Batshuayi Avrupa kadrosuna dahil edilirken, 3 yabancı ve 1 yerli oyuncu listeye eklenmedi. Fenerbahçe'de hangi oyuncular Avrupa kadrosuna dahil edilmedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede hangi oyuncular Avrupa kadrosuna dahil edilmedi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi.

Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli takımda, 3 yabancı oyuncu listeye kaydedilmezken, 1 yerli oyuncu da Avrupa kadrosuna yazılmadı.

Fenerbahçe'de hangi oyuncular Avrupa kadrosuna dahil edilmedi?

Fenerbahçe'de Lemos, Bruma, Novak, Serdar Dursun, Nazım Sangare ve Burak Kapacak listede yer almadı. Yeni transferler Batshauyi ve Joao Pedro da listeye eklenen isimler oldu.

Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu belli oldu

  • Kaleciler: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furak Akyüz, Demir Sarıcalı
  • Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir.
  • Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Josuha King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Muhammed İmre, Bora Aydınlık, Arda Çağdaş, Emre Mor.
  • Hücum: Joao Pedro, Osayi Samuel, Batshuayi.

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