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Fenerbahçe'de hedef Dalic

Görüştüğü birçok yabancı teknik direktörden olumsuz cevap alan sarı-lacivertliler, iki Hırvat çalıştırıcıyla temasa geçti. Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştıran Dalic, Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor. Bjelica’nın ise 2023’e kadar Osijek ile sözleşmesi bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede hedef Dalic
Zlatko Dalic

Yabancı teknik direktör konusunda birçok isimle görüşen, ancak olumsuz cevap alan Fenerbahçe’de yönetim geçen sezon da gündeme gelen iki isme yöneldi. Bu isimler Hırvatistan’ın Osijek takımını çalıştıran Nenad Bjelica ve Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic. Sarı- lacivertli yönetimin gündemindeki diğer isim ise Portekizli teknik adam Luis Castro.

Bjelica ve Dalic'e teklif yapıldı


Yönetim, Bjelica ve Dalic ile temasa geçti ve iki Hırvat teknik atama teklifini iletti. 49 yaşındaki Bjelica, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu kulübü Osijek’ten ayrılırsa Fenerbahçe’nin yolunu tutacak. Hırvat teknik adamın yardımcılığını bir dönem Fenerbahçe forması giyen Elvir Baliç’in yapması bekleniyor.

Nenad Bjelica
Nenad Bjelica

Dalic'in kararı bekleniyor

Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştıran Zlatko Dalic de Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor. Dalic, Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası kararını vereceğini açıkladı. Fenerbahçe, geçen sezon Dalic ile her konuda anlaşmış, ancak Avrupa Futbol Şampiyonası pandemi nedeniyle ertelenince Hırvat milli takımında kalmıştı. Zlatko Dalic, şampiyona sonrası Fenerbahçe’nin başına geçebilir.

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