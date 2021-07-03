​Fenerbahçe’de ikinci Pereira dönemi: Yarım kalan işimi tamamlayacağım

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira’nın getirildiğini açıkladı. Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren ve bir çok çalıştırıcıyla görüşen yönetim, Pereira’da karar kaldı ve 2 yıllığına anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda futbol A takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Pereira’nın kariyerinde 5’i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazandığı belirtildi. Pereira’nın 2017-2020 yıllarında görev aldığı Shanghai Port’u ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattığı ve bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandığı kaydedildi.

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan 53 yaşındaki teknik adam, Suudi Arabistan ve Türkiye dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe, Vitor Pereira’nın görev yaptığı 2015-16 sezonunda, 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve Süper Lig’i 74 puanla şampiyon Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertli kulübün Portekizli teknik adamı açıklaması taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu.

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Fenerbahçe’de ikinci kez teknik direktörlüğe getirilen Portekizli Vitor Pereira, sarı-lacivertli ekibe şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirtti. Kulübün internet sitesinde açıklamaları yer alan Pereira, Fenerbahçe’deki ilk dönemini ikinci tamamladığını hatırlatarak, “Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 5 yıl sonra Fenerbahçe’ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Fenerbahçe’de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım ama Fenerbahçe’de kupa kazanamadım. Şimdi yarım kalan bu hikayeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikaye mutlu bir sona kavuşacak” şeklinde görüş belirtti.

ÇOK HEYECANLIYIM

Daha önceki açıklamalarında Türkiye’de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirttiğini aktaran Portekizli teknik adam, şunları dile getirdi: “Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım. Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak. Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim. Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız.”