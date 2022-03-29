Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Fenerbahçede Jin-ho Jo A Takımla çalıştı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'de Jin-ho Jo A Takım'la çalıştı

Süper Lig’in 31’inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerin U19 takımına transfer ettiği Jin-ho Jo, A Takım ile çalıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Fenerbahçede Jin-ho Jo A Takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Jin-ho Jo A Takım'la çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Antrenmana Milli Takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.

Fenerbahçe'de Jin-ho Jo A Takım'la çalıştı

Sarı-lacivertli ekipte Szalai ile milli takımından dönen Dimitris Pelkas takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Futbol Akademi'nin yeni transferi Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-ho Jo da A Takım'la birlikte çalıştı.

  • Sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe Güney Koreli 'Harika çocuk' Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı
SPOR
Fenerbahçe Güney Koreli 'Harika çocuk' Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı

Esir Rus askerlerine işkence

Esir Rus askerlerine işkence

Sosyal medyadaki videolarla ilgili Ukrayna harekete geçti.
Dolmabahçede Abramovich detayı

Dolmabahçe'de Abramovich detayı

​Herkes müzakerelerdeki rolünü merak ediyordu: Açıklama geldi.
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy ile Putin görüşebilir

Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz.

Deniz yosunu yeniden yayılıyor.

Rusya saldırdı: ​50 bin tonluk gıda yok oldu.

Barış zirvesi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık

​Bakanlık başvurularla ilgili detayları açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.