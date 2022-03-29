Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Antrenmana Milli Takım kamplarında bulunan futbolcular katılmadı.
Fenerbahçe'de Jin-ho Jo A Takım'la çalıştı
Sarı-lacivertli ekipte Szalai ile milli takımından dönen Dimitris Pelkas takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Futbol Akademi'nin yeni transferi Güney Koreli orta saha oyuncusu Jin-ho Jo da A Takım'la birlikte çalıştı.
- Sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
JIN-HO JO AKADEMİMİZE KATILDI
조진호 선수, 페네르바체에 오신 걸 환영합니다
(Fenerbahçe’ye hoş geldin Jin-ho Jo)https://t.co/w5wZNCJzTb pic.twitter.com/72Xyzm49Jh
JIN-HO JO AKADEMİMİZE KATILDI