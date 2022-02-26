Fenerbahçe'de Jose Sosa kadro dışı kalıyor

Fenerbahçe’de performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatan Jose Sosa, teknik direktör İsmail Kartal’ın da gözünden düştü. Arjantinli yıldızın kadro dışı kalması gündeme geldi. Tecrübeli teknik adam kalan haftalarda Arjantinli oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

İşareti verdi

Kartal, Slavia Prag maçı basın toplantısında da “Ligde bundan sonra kimlerle yola devam edeceğimizi çok net gördük” diyerek Sosa’yı artık düşünmediği sinyalini verdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldız da Fenerbahçe’yi kafasını bitirmiş durumda. Sosa’nın, Arjantin’in Estudiantes takımıyla görüştüğü kaydedildi.

36 yaşındaki oyuncu 2020 yılında bedelsiz olarak Trabzonspor'dan transfer edilmişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu, bu sezon 24 maçta sadece 2 asist yapabildi.

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