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Fenerbahçe'de kanat için favori Bruno Henrique

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya ekibi Flamengo’nun 31 yaşındaki kanat oyuncusu Bruno Henrique'yi listesinin ilk sırasına yazdı. Fransız basını ise sarı-lacivertlilerin, St. Etienne’den Bouanga’nın peşinde olduğunu öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede kanat için favori Bruno Henrique
Bruno Henrique ve Jorge Jesus

Fenerbahçe, Flamengo’dan Brezilyalı kanat oyuncusu Bruno Henrique’yi kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus, oyun sisteminde kaleye hızlı gidebilen ve skor katkısı sağlayan kanat oyuncusuna büyük önem veriyor.

İlk sırada Henrique var

Portekizli çalıştırıcının yönetime verdiği kanat transferi listesinde 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Henrique’nin transferi için Flamengo ile temasa geçti. Brezilya ekibinin deneyimli oyuncu için 5 milyon dolar bonservis bedeli istediği, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, transferi bitirmek için şartları zorlayacağı da ifade edildi. Henrique, bu sezon 20 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

  • Denis Bouanga ile de ilgileniyor
  • Fransız basını ise Fenerbahçe’nin, St. Etienne’den Denis Bouanga ile ilgilendiği belirtildi. Kanatlarda ve forvette görev alabilen 27 yaşındaki Gabonlu futbolcunun, Ligue2'de oynamak istemediği vurgulandı. Bouanga, bu sezon 37 maçta, 9 gol ve 6 asistle oynadı.

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