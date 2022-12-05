Fenerbahçe'de King'in geri dönüşü

Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King sakatlık sonrası üst düzey performansla sahalara geri döndü. Joshua King, sarı-lacivertli takımın Rayo Vallecano ve Villarreal ile oynadığı iki hazırlık maçında sergilediği performansıyla göz doldurdu.

Takımın performansını yükseltecek

İki hazırlık maçında da ikinci yarıda oyuna dahil olan Norveçli golcü, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Joshua King'in performansı teknik heyeti sevindirirken, Norveçli golcünün henüz fizik kondisyon olarak 90 dakika seviyesine ulaşmadığı öğrenildi. Teknik direktör Jorge Jesus da 30 yaşındaki futbolcuya fazla yükleme olmasın diye 2 hazırlık maçında da oyuna sonradan dahil etti. Joshua King'den hücum hattında önemli katkı bekleyen tecrübeli teknik adam, golcü oyuncunun takımın hücum performansını da artıracağına inanıyor.

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Jesus'un değişmezi olacak

Gol vuruşlarıyla öne çıkan Joshua King tam bir hücum partneri olması nedeniyle ligler başlayınca Jorge Jesus'un forvet hattındaki değişmezi olacak. Norveçli golcü 4-1-3-2 sisteminde 2. forveti olarak görev yaparken, 3-4-3 oyun dizilişinde ise kenar forvet rolünde görev yapıyor. Portekizli teknik adamın Trabzonspor maçında forvetteki en güçlü silahı Joshua King olacak. Yaşadığı sakatlığı tam olarak atlatan golcü futbolcu ligin ikinci bölümünde Jesus'un elini fazlasıyla rahatlatacak.

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