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Spor

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ameliyat oldu

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

22:28 . 27/03/2023 Monday
Yeni Şafak
Lincoln Henrique, Sevilla maçında sakatlanmıştı

Lincoln Henrique, Sevilla maçında sakatlanmıştı

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique ameliyat oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Geçmiş Olsun Lincoln Henrique. Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique, ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle yurt dışında başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe açıklama yaptı

Sarı-lacivertli kulüpten daha önce yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique’nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi’nde kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanışmıştı.

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Lincoln Henrique, 35 maçta süre alırken 2 gol ve 8 asist üretti.




#Lincoln Henrique
#Fenerbahçe
#Sakatlık
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