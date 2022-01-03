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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılabilir: Teklifler var

Geride bıraktığımız sezon Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu, ilk iş olarak Luiz Gustavo'yu kadrodan kesmişti. Bu sezonda oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla ön plana çıkan Brezilyalı oyuncunun, takımdan gönderilmesi planlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Luiz Gustavo ile yollar ayrılabilir: Teklifler var
Gustavo'nun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takım, teklif gelen birçok oyuncuyla yollarını ayıracak.

Gustavo gidiyor

Fenerbahçe’de yönetim Crespo’nun performansının ardından yüksek yıllık ücreti alan Luiz Gustavo ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler böylece hem tecrübeli futbolcunun yıllık ücretinden kurtulmak hem de takım maaş bütçesini aşağıya çekmeyi planlıyor.

Talipleri var

34 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılarak takımın yaş ortalaması da düşürülmesi planlanıyor. Gustavo’ya Fransız ve Arap yarımadasından kulüplerin ilgi duyduğu belirtildi. Brezilyalı futbolcu da yeni gelecek teknik heyeti bekliyor. Teknik heyet belirlendikten sonra yedek kalması durumunda Gustavo’nun da ayrılmak istediği belirtildi.

  • Emre Belözoğlu kadrodan kesmişti
  • Geride bıraktığımız sezon Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu, ilk iş olarak Luiz Gustavo'yu kadrodan kesmişti. Hatta Brezilyalı oyuncunun sarı-lacivertli yönetime, 'Eğer gelecek sezon Emre Belözoğlu varsa, ben yokum" dediği iddia edilmişti.

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