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Spor Fenerbahçede Mesut Özil, Olivier Giroud için devreye girdi
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Fenerbahçe'de ​Mesut Özil, Olivier Giroud için devreye girdi

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Olivier Giroud için devreye girdi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan eski takım arkadaşı Olivier Giroud için devreye girdi. 34 yaşındaki oyuncunun kadroya katılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede ​Mesut Özil, Olivier Giroud için devreye girdi
​Mesut Özil ve Olivier Giroud, Arsenal'da birlikte oynamışlardı.

Bu sezon kadrosuna kattığı forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de, gözler yine golcü transferine çevrildi. Hem sarı-lacivertli takımın sportif direktörlük görevini yürüten hem de Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra teknik sorumlu olarak görev yapan Emre Belözoğlu, dünyaca ünlü golcü için çalışmalara başladı.

Mesut Özil, Olivier Giroud için devrede

Sezon sonunda Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud için nabız yoklayan Fenerbahçe'ye, bu transfer için Mesut Özil'de yardım ediyor. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mesut Özil, Arsenal'dan eski takım arkadaşı olan Giroud için devreye girdi.

Tümer Metin: "Emre Belözoğlu'nun ihtiyacı golcü"
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Tümer Metin: "Emre Belözoğlu'nun ihtiyacı golcü"

26 maçta 11 gol

Tribalfootball'un haberine göre Özil, Fransız golcünün kadroya katılması için Emre Belözoğlu'na yardım ediyor. Premier Lig'de son olarak 28 Şubat tarihinde forma şansı bulan 34 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmalarında Porto karşısında 26 dakika süre aldı. Bu sezon Chelsea ile toplamda 26 maçta forma şansı bulan Olivier Giroud, 11 gol kaydetti.

  • "Mesut ile çok iyi anlaşıyoruz"
  • Daha önce Mesut Özil hakkında konuşan Giroud, sarı-lacivertli oyuncu için övgü dolu sözler kullanmıştı. Giroud, "Mesut'un oyun görüşü kusursuz ve çok basit oynuyor. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Çok nitelikli bir futbolcu" demişti.

Tribalfootball'da yer alan Mesut Özil ve Giroud haberi
Tribalfootball'da yer alan Mesut Özil ve Giroud haberi

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