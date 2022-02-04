Fenerbahçeli genç oyuncunun yeni takımı belli oldu: Sezon sonuna kadar kiralandı

Sezona teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde başlayan Fenerbahçe'de, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya forma şansı bulmaya başlamıştı. Daha sonra formayı kaybeden 21 yaşındaki oyuncu, karşılaşmaların ikinci devrelerinde süre almaya başlamıştı.
Fenerbahçe ile GZT Giresunspor anlaştı
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya için sarı-lacivertli takımla anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar kiralanması planlanan 21 yaşındaki oyuncuyla, GZT Giresunspor'un görüşmeleri devam ediyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
- Muhammed Gümüşkaya bu sezon oynadığı 18 karşılaşmada, 1 gol atarken; 704 dakika süre aldı. Genç oyuncuyu sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.