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Fenerbahçeli genç oyuncunun yeni takımı belli oldu: Sezon sonuna kadar kiralandı

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın forma şansı verdiği ve gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çelen Muhammed Gümüşkaya, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. GZT Giresunspor, sarı-lacivertli takım ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşmasına vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede Muhammed Gümüşkayanın yeni takımı belli oldu: Sezon sonuna kadar kiralandı
Fenerbahçe çalışmalarını Antalya'da sürdürmüştü.

Sezona teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde başlayan Fenerbahçe'de, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya forma şansı bulmaya başlamıştı. Daha sonra formayı kaybeden 21 yaşındaki oyuncu, karşılaşmaların ikinci devrelerinde süre almaya başlamıştı.

Fenerbahçe ile GZT Giresunspor anlaştı

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya için sarı-lacivertli takımla anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar kiralanması planlanan 21 yaşındaki oyuncuyla, GZT Giresunspor'un görüşmeleri devam ediyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

  • Muhammed Gümüşkaya bu sezon oynadığı 18 karşılaşmada, 1 gol atarken; 704 dakika süre aldı. Genç oyuncuyu sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Muhammed Gümüşkaya'nın güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.
Muhammed Gümüşkaya'nın güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.
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