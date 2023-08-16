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Spor

Fenerbahçe'de rota Phillips

Sarı-lacivertliler, orta saha transferi için Manchester City forması giyen İngiliz orta saha Kalvin Phillips ile görüşmelere başladı.

12:46 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro.

Fenerbahçe, Fred transferinin ardından orta saha mevkisine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Manchester City forması giyen İngiliz orta saha Kalvin Phillips ile görüşmeler sürüyor. 27 yaşındaki futbolcuyu İngiltere'den kadrosuna katmak isteyen takımlar bulunuyor.


Fenerbahçe, bu transferde kiralama formülünü kullanarak Kalvin Phillips'i kadrosuna katmak istiyor.


İngiliz oyuncu geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla, 21 maça çıkıp skor katkısı verememişti.





#Fenerbahçe
#Kalvin Philips
#transfer
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