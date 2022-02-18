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Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımla çalıştı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında 20 Şubat Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçede Serdar Aziz takımla çalıştı
Serdar Aziz takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımında sakatlığı bulunan futbolcuların durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Luiz Gustavo, Filip Novak, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verildi.

Yırtık var

Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık bulunan Luiz Gustavo, arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık olan Novak, bel ağrısı şikayetleri devam eden Mesut ile omuz kırığı olan İrfan Can'ın tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Bu futbolcuların saha ve fitness çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Sertleşme tespit edildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda dün akşam Çekya'nın Slavia Prag takımıyla yapılan maçta sakatlanan Min-jae'nin arka adalesinde sertleşme olduğu ve tedavisine başlandığı vurgulandı.

  • Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımla çalıştı
  • Slavia Prag ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 grup halinde pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı. Serdar Aziz bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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