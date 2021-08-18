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Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Helsinki maçının kadrosuna dahil edilmedi

Fenerbahçe'nin Helsinki ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçı kadrosunda Mbwana Samatta ile birlikte yeni transferler Kim Min-Jae ve Burak Kapacak yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede yıldız oyuncu Helsinki maçının kadrosuna dahil edilmedi
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor karşılaşmasına çıktığı 11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Süper Lig'de sezona deplasmanda Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci maç öncesi galip gelerek avantaj elde etmek istiyor.

Samatta kadroda yok

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek. Aynı zamanda FFP kurallarından dolayı Samatta'nın da kadroda yer almadığı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımda yeni transferler Kim Min-Jae ve Burak Kapacak da listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya göndermiş olduğu liste şu şekilde;

Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu
Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu

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