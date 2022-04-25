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Fenerbahçe'den Andrea Belotti harekatı: Görüşmeler başladı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Torino ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Andrea Belotti için görüşmelere başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçeden Andrea Belotti harekatı: 100 milyon euroluk oyuncu ile görüşmeler başladı
Transfermarkt verilerine göre Andrea Belotti'nin güncel piyasa değeri 28 milyon euro.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, forvet transferine yoğunlaştı.

Andrea Belotti için görüşmeler başladı

Fenerbahçe, İtalya’da Torino forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti’yi transfer etmek istiyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki golcü ve menajeriyle temasa geçildi. Sarı-lacivertliler, İtalya Milli Takımı forması da giyen Belotti’yi kadrosuna katarak, forveti güçlendirmeyi planlıyor.

15 maç kaçırdı

Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta süre aldı ve 5 gol kaydetti. Belotti bu sezon tendon ve kas sakatlıkları nedeniyle 15 maçı kaçırdı.

  • Serbest kalma bedeli 100 milyon euro
  • Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren Andrea Belotti ile bir yıllık opsiyonu devreye sokan Torino, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine serbest kalma bedeli olarak 100 milyon euro eklemişti. Yıldız oyuncunun, İtalyan kulübünden ayrılmak istediği ve yeni sözleşme imzalamayacağı öğrenildi.

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