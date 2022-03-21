Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklanması: Zorlanma tespit edildi

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Konyaspor 2-1 yenerek, ikincilik mücadelesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Karşılaşma esnasında bir pozisyonda sakatlanan Attila Szalai mücadeleye devam edemezken, çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. https://t.co/oQPVqdFwPN
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı. https://t.co/oQPVqdFwPN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 21, 2022