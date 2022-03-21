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Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklanması: Zorlanma tespit edildi

Fenerbahçe, Konyaspor maçında aldığı darbeden sonra sakatlanan Attila Szalai’nin, sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Attila Szalai açıklanması: Zorlanma tespit edildi
Attila Szalai

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Konyaspor 2-1 yenerek, ikincilik mücadelesinde rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Karşılaşma esnasında bir pozisyonda sakatlanan Attila Szalai mücadeleye devam edemezken, çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiği açıklandı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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