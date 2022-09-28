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Fenerbahçe'de Filip Novak ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan ve listeye dahil edilmeyen Çekyalı futbolcu Filip Novak ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını açıkladı. Novak'ın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken, 32 yaşındaki oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer olacağı iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden ayrılan Filip Novak hangi takıma transfer olacak?
Transfermarkt verilerine göre Novak'ın güncel piyasa değeri 1 milyon euro.

Fenerbahçe, 13 Ağustos 2020 tarihinde bedelsiz bir şekilde Trabzonspor'dan transfer ettiği Filip Novak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Jesus'un gözüne girememişti

Sezon başı kampında teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Filip Novak, kadro dışı bırakılmış ve listeye dahil edilmemişti. Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki oyuncuyla yollarını sezon içerisinde ayırdı.

Filip Novak hangi takıma transfer olacak?

  • Fenerbahçe'den ayrılan Filip Novak'ın, hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu. Filip Novak'ın BAE ekiplerinden Al Jazira'ya imza atması bekleniyor.

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