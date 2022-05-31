Transfermarkt verilerine göre Jose Sosa'nın güncel piyasa değeri 550 bin euro.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan 2020 yılında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jose Sosa, sarı-lacivertli takımda istenilen performansı sergileyemedi. Sözleşmesi sona eren Arjantinli oyuncunun, ülkesine döneceği tahmin edilirken, flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa Ankaragücü ile anlaştı

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, yeniden Süper Lig'e yükselen Ankaragücü ile anlaşma sağladı. Transferde ses getirecek oyuncularla anlaşma sağlamak isteyen sarı-lacivertlilerde başkan Faruk Koca'nın, Sosa ile bizzat görüştüğü ve şu anda tatilde olan oyuncunun, tatil sonrasında resmi sözleşmeyi imzalayacağı iddia edildi.

Bu sezon ligde 27 karşılaşmada süre alan Jose Sosa, 2 asistle oynadı.

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