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Fenerbahçe'den genç yıldız hamlesi: Barcelona'ya ceza aldıran 15 yaşındaki İsak Vural transfer edildi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek vadeden genç oyuncuların peşine düştü. Sarı-lacivertliler, Barcelona'ya transferinden dolayı ceza aldıran 15 yaşındaki İsak Vural'ı kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden genç yıldız hamlesi: Barcelonaya ceza aldıran 15 yaşındaki İsak Vural transfer edildi
İsak Vural

Geleceğin yıldız adaylarının peşine düşen Fenerbahçe, 15 yaşındaki İsak Vural'ı transfer etti. İsveç 'in Hammarby Akademisi'nde futbola başlayan ve dikkatleri üzerine çeken Vural, Barcelona altyapısına transfer olmuştu.

Barcelona ceza aldı

Burada antrenmanlara çıkan genç oyuncu için İspanyol yönetimi, oturma ve çalışma izni almaya çalıştı fakat bazı sorunlardan dolayı izin çıkmadı. Hatta Barcelona'nın genç oyuncuyu transferi konusunda yaşanan sorunlardan dolayı ceza aldığı iddia edilmişti.

Benfica'dan transfer edildi

Daha sonra Benfica'nın yolunu tutan İsak Vural, şimdi de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Henüz resmi açıklama yapılmasa da TFF'ye bildirilen listede genç oyuncunun ismi de yazılı.

İsak Vural
İsak Vural

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen İsak Vural, Fenerbahçe forması giyecek.

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