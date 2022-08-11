Fenerbahçe'den Keita Balde hamlesi

Keita Balde, son olarak formasını giydiği Cagliari'de çıktığı 26 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Yaptığı 11 transfere rağmen forvete ihtiyaç duyan Fenerbahçe birçok golcü isim ile temaslarını sürdürüyor.

Belotti, Plea, Sörloth, Maxi Gomez derken, son iki gündür Süper Lig'den tanınan Aboubakar ve Batshuayi isimleri sarı-lacivertli ekip için gündemde.

Fenerbahçe yönetiminin bir başka isimle de temasta olduğu ortaya çıktı. İtalya'dan gelen haberlerde Keita Balde için girişim yapıldı. Ancak 27 yaşındaki oyuncuyu başka kulüplerin de istemesi transferi zorlaştırıyor.

İspanyol asıllı Senegalli futbolcu olan ve aynı zamanda Fransız vatandaşlığı bulunan Keita Balde'nin menajeri ile görüşmeler devam ederken, Valencia ve Roma'nın da bu oyuncuyu istediği öğrenildi.

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Balde için gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe yönetimi transferin son günü olan 7 Eylül'e kadar diğer seçenekleri de sıcak tutacak.

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Balde'nin kariyeri

Kariyerinde Lazio, Inter, Monaco gibi takımlarda oynayan Keita Balde, İtalyan takımlarıyla çıktığı toplam 218 maçta 46 gol ve 28 asistlik performans gösterirken, Monaco ile yaşadığı Fransa serüveninde oynadığı 60 maçta 16 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan 27 yanındaki santrfor, Senegal Milli Takım formasını giydiği 39 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.

Balde ayrıca 2017-2018 yılında Lazio ile İtalya Süper Kupası ve 2022 yılında Senegal milli formasıyla Afrika şampiyonluğu yaşadı.





Bu gönderiyi Instagram'da gör Keita Balde (@keitabaldeofficial)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM