Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Güney Koreli 'harika çocuk' Jin-ho Jo ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Jin-ho Jo transferinin çok önemli olduğunu vurguladığı iddia edildi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gidecek oyuncular kadar gelecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Geleceğe yatırım için genç oyuncuların peşine düşen sarı-lacivertliler, Kim Min-Jae'nin ardından Güney Kore'den bir transfer daha yaptı.

Jin-ho Jo Fenerbahçe'de

Kore basınından Best Eleven'ın haberine göre Fenerbahçe, Jeonbuk takımında forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jin-ho Jo'yu transfer etti. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Wonderkid yani 'harika çocuk' olarak görülen 18 yaşındaki futbolcu Jin-ho Jo, Türkiye'nin en ünlü takımlarından Fenerbahçe'ye transfer oldu"

Bonservisi alındı

Best Eleven'daki haberde aynı zamanda, bir futbol yetkilisinin "Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe'ye transferi kiralık olarak değil, bonservisiyle transfer edildi" ifadeleri kullanıldı.