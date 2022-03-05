Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Güney Koreli 'harika çocuk' Jin-ho Jo ile anlaşma sağlandı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, gidecek oyuncular kadar gelecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Geleceğe yatırım için genç oyuncuların peşine düşen sarı-lacivertliler, Kim Min-Jae'nin ardından Güney Kore'den bir transfer daha yaptı.
Jin-ho Jo Fenerbahçe'de
Kore basınından Best Eleven'ın haberine göre Fenerbahçe, Jeonbuk takımında forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Jin-ho Jo'yu transfer etti. Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Wonderkid yani 'harika çocuk' olarak görülen 18 yaşındaki futbolcu Jin-ho Jo, Türkiye'nin en ünlü takımlarından Fenerbahçe'ye transfer oldu"
- Bonservisi alındı
- Best Eleven'daki haberde aynı zamanda, bir futbol yetkilisinin "Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe'ye transferi kiralık olarak değil, bonservisiyle transfer edildi" ifadeleri kullanıldı.