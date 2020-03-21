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Fenerbahçeli basketbolcularda koronavirüs şüphesi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idarecilerinin koronavirüs belirtisi taşıdığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı

Fotoğraf: Sefa Karacan / AA

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadele yer verildi;

  • "Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."
Fenerbahçe, yurt dışında son olarak Euroleague maçında 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaşmış ardından ING Basketbol Süper Ligi’nde 8 Mart’ta Beşiktaş ve 15 Mart’ta da Tofaş ile oynamıştı.

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