Spor Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh oynamak istediği takımı açıkladı Görüşmeler devam ediyor
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Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh oynamak istediği takımı açıkladı: Görüşmeler devam ediyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Zorya Luhansk ile kiralık sözleşmesi sona eren ve yeniden Fenerbahçe'ye dönen Allahyar Sayyadmanesh, kendisine teklifler geldiğini ve oynamak istediğini takımı açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh oynamak istediği takımı açıkladı: Görüşmeler devam ediyor
Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Vitor Pereira'nın ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Son olarak Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden sarı-lacivertli takıma geri dönen Allahyar Sayyadmanesh, kendisine teklifler geldiğini söyledi.

"Anderlecht'i istiyorum"

İran basınına konuşan 20 yaşındaki oyuncu, "Vincent Kompany menajerimle ve benimle görüştü. Beni Anderlecht'e istiyor. Anderlecht ve Fenerbahçe arasında görüşmeler sürüyor. Hull City de benimle sözleşme yapmak istiyor ama ben Kompany ile çalışmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • 1 Temmuz 2019 yılında Esteghlal'den 753 bin euro karşılığında transfer edilen İranlı oyuncu, bu sezon 24 maçta, 9 gol ve 4 asistle oynadı.

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