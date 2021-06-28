Fenerbahçeli futbolcu Brezilya karşısında yıldızlaştı

2021 Kupa Amerika (Copa America) B Grubu'nda çeyrek finali önceden garantileyen ev sahibi Brezilya, gruptaki son maçında Ekvador ile karşılaştı.
Brezilya, Eder Militao'nun 37. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ekvadorlu Angel Mena 53. dakikada eşitliği sağladı. Bu golün asistini yapan Fenerbahçeli Enner Valencia, maçın adamı seçildi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Tebrikler @EnnerValencia14 👏 #CopaAmerica’da Brezilya - Ekvator mücadelesinde futbolcumuz Enner Valencia maçın adamı seçildi. 💪 https://t.co/9Ug8cIdsbN
Tebrikler @EnnerValencia14 👏 #CopaAmerica’da Brezilya - Ekvator mücadelesinde futbolcumuz Enner Valencia maçın adamı seçildi. 💪 https://t.co/9Ug8cIdsbN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2021
Ekvador çeyrek final biletini kaptı
Son maçların ardından Brezilya, B Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı. Brezilya'nın ardından 7 puanlı Peru, 4 puanlı Kolombiya ve 3 puanlı Ekvador, çeyrek final biletini aldı. 2 puanla son sırada yer alan Venezuela ise turnuvaya veda etti.
Valencia'nın Brezilya karşısında yaptığı asist:
Ecuador respira al empatarle momentáneamente a Brasil ⚽️🔥
📺 Tigo Sports: 🇧🇷 #Brasil 🆚 #Ecuador 🇪🇨
📲 App Tigo Sports Costa Rica: 🇻🇪 #Venezuela 🆚 #Perú 🇵🇪
⌚️ 3:00 pm pic.twitter.com/2d8diBBgBu
Ecuador respira al empatarle momentáneamente a Brasil ⚽️🔥