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Fenerbahçeli futbolcu Brezilya karşısında yıldızlaştı

Copa America'da Brezilya ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Ekvador bir üst tura adını yazdırmayı başarırken, Enner Valencia etkili oyunuyla maçın adamı seçildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcu Brezilya karşısında yıldızlaştı
Valencia'nın maçtaki bir şutu yan ağlara takıldı.

2021 Kupa Amerika (Copa America) B Grubu'nda çeyrek finali önceden garantileyen ev sahibi Brezilya, gruptaki son maçında Ekvador ile karşılaştı.

Brezilya, Eder Militao'nun 37. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ekvadorlu Angel Mena 53. dakikada eşitliği sağladı. Bu golün asistini yapan Fenerbahçeli Enner Valencia, maçın adamı seçildi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Ekvador çeyrek final biletini kaptı

Son maçların ardından Brezilya, B Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı. Brezilya'nın ardından 7 puanlı Peru, 4 puanlı Kolombiya ve 3 puanlı Ekvador, çeyrek final biletini aldı. 2 puanla son sırada yer alan Venezuela ise turnuvaya veda etti.

Valencia'nın Brezilya karşısında yaptığı asist:

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