Kadrosuna genç oyuncuları katan Fenerbahçe, aynı zaman bu oyuncuları oynayabilecekleri takımlara kiralamaya çalışıyor. Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz yıl Benfica altyapısından kiraladığı, İsak Vural'ı sezon sonuna kadar başka bir takıma kiraladı.

İsveç 'in Hammarby Akademisi'nde futbola başlayan ve dikkatleri üzerine çeken Vural, Barcelona altyapısına transfer olmuştu. Burada antrenmanlara çıkan genç oyuncu için İspanyol yönetimi, oturma ve çalışma izni almaya çalıştı fakat bazı sorunlardan dolayı izin çıkmadı. Hatta Barcelona'nın genç oyuncuyu transferi konusunda yaşanan sorunlardan dolayı ceza aldığı iddia edilmişti.