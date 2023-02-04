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Spor

Isak Vural Hammarby'a kiralandı

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Isak Vural, futbola başladığı İsveç'in Hammarby takımına sezon sonuna kadar kiralandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
16:05 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Isak Vural

Isak Vural

Kadrosuna genç oyuncuları katan Fenerbahçe, aynı zaman bu oyuncuları oynayabilecekleri takımlara kiralamaya çalışıyor. Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz yıl Benfica altyapısından kiraladığı, İsak Vural'ı sezon sonuna kadar başka bir takıma kiraladı.


Fenerbahçe Kulübü, 16 yaşındaki oyuncusu Isak Vural'ı futbola başladığı İsveç'in Hammarby takımına sezon sonuna kadar kiraladı.


Barcelona'ya ceza aldırmıştı

İsveç 'in Hammarby Akademisi'nde futbola başlayan ve dikkatleri üzerine çeken Vural, Barcelona altyapısına transfer olmuştu. Burada antrenmanlara çıkan genç oyuncu için İspanyol yönetimi, oturma ve çalışma izni almaya çalıştı fakat bazı sorunlardan dolayı izin çıkmadı. Hatta Barcelona'nın genç oyuncuyu transferi konusunda yaşanan sorunlardan dolayı ceza aldığı iddia edilmişti.



#İsak Vural
#Fenerbahçe
#transfer haberleri
1 saat önce
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Isak Vural Hammarby'a kiralandı
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