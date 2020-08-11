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Fenerbahçeli Luiz Gustavo'ya Lyon transfer teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'nin büyük ikilemi: Luiz Gustavo

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo'ya, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon talip oldu. Sarı-lacivertli yönetim ve teknik direktör Erol Bulut, gelen teklif hakkında ikileme düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut

Fransa ekibi Lyon, Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo konusunda ısrarı sürdürüyor. Ligue 1 temsilcisi, 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifte bulundu.

Satılsın mı, satılmasın mı?

Fenerbahçe yönetimi, Gustavo’yu satmak istemese de hem 3.5 milyon euroluk yüksek yıllık ücretinden kurtulmak hem de 8 milyon euro gibi bir bonservis elde etmek istiyor. Takımda çok önemli bir yer kaplayan Brezilyalı oyuncunun durumu hem Fenerbahçe yönetimini hem de teknik direktör Erol Bulut'u düşündürüyor.

  • 32 maçta oynadı
  • Sezon başında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Luiz Gustavo, Fenerbahçe formasıyla 32 maçta görev yaptı. 33 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe Stiven Mendoza için harekete geçti
Fenerbahçe Stiven Mendoza için harekete geçti

Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’de Fransa Ligue 2’ye düşen Amiens forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza gündeme geldi. Amiens, Ligue 2’e düşmesi nedeniyle 28 yaşındaki kanat oyuncusu da ayrılmak istiyor.Porto'da Mendoza'yı istiyorSarı-lacivertiller Porto’nun da gündemindeki Mendoza için elini çabuk tutmak istiyor. Fenerbahçe bu transfer için harekete bile geçti. Ocak 2018’de Corinthians’tan 1 milyon euroya transfer edilen oyuncu, bu sezon itibariyle Kolombiya Milli Takımının da kadrosunda yer buldu.Stiven Mendoza'nın attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir?Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?

Roberto Carlos yasa dışı bahis reklamında Fenerbahçe'yi kullandı
Roberto Carlos yasa dışı bahis reklamında Fenerbahçe'yi kullandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Türkiye'de de teknik direktörlük yapmış olan Roberto Carlos'un, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım tepki çekti.47 yaşındaki teknik adam, Twitter hesabından "19.07" adlı bir video paylaştı. Videoda, "Merhaba Türkiye, en sevdiğim renklere imzayı attım. Yeniden bu formayı giymek harika olacak” ifadelerini kullanırken, yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptı.Fenerbahçe'yi kullandıBahis sitesinin reklamını Fenerbahçe üzerinden yapan Roberto Carlos, taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Özellikle Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olan 1907 tarihinin, "19.07" olarak kullanılması ve " En sevdiğim renklere imzayı attım. Yeniden bu formayı giymek harika olacak" ifadelerini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.Fenerbahçe'de oynamıştıRoberto Carlos 2007 yılında bedelsiz olarak Real Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu 2010 yılında sarı-lacivertli takımdan ayrılarak ülkesinin takımlarından Corinthians'ın yolunu tutmuş. Carlos, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 104 maçta 10 gol ve 13 asistle oynamıştı.Türkiye'de teknik direktörlük yaptıRoberto Carlos 2012-2014 yılları arasında Sivasspor'un başında 59 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı teknik adam daha sonra 20 maçta Akhisarspor'u çalıştırdı.📌Fenerbahçe teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio&#39;nun efsane 11&#39;i:▪Volkan Demirel▪Gökhan Gönül▪Diego Lugano▪Fabio Luciano▪Roberto Carlos▪Mehmet Topal▪Manuel Fernandes▪Alex de Souza▪Arda Turan▪Nicolas Anelka▪Fatih Tekke👉TD: Zico pic.twitter.com/28Cs82kbT8&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 27, 2020 📌Fenerbahçe teknik ekibinde göreve başlayan Mehmet Aurelio&#39;nun efsane 11&#39;i:▪Volkan Demirel▪Gökhan Gönül▪Diego Lugano▪Fabio Luciano▪Roberto Carlos▪Mehmet Topal▪Manuel Fernandes▪Alex de Souza▪Arda Turan▪Nicolas Anelka▪Fatih Tekke👉TD: Zico pic.twitter.com/28Cs82kbT8&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 27, 2020

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