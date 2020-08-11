Fenerbahçe'nin büyük ikilemi: Luiz Gustavo

Fransa ekibi Lyon, Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo konusunda ısrarı sürdürüyor. Ligue 1 temsilcisi, 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifte bulundu.

Satılsın mı, satılmasın mı?

Fenerbahçe yönetimi, Gustavo’yu satmak istemese de hem 3.5 milyon euroluk yüksek yıllık ücretinden kurtulmak hem de 8 milyon euro gibi bir bonservis elde etmek istiyor. Takımda çok önemli bir yer kaplayan Brezilyalı oyuncunun durumu hem Fenerbahçe yönetimini hem de teknik direktör Erol Bulut'u düşündürüyor.

32 maçta oynadı

Sezon başında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Luiz Gustavo, Fenerbahçe formasıyla 32 maçta görev yaptı. 33 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

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