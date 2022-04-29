Fenerbahçeli Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde yok

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Diego Rossi, 62. dakikada Serdar Dursun ve 82. dakikada Miha Zajc kaydetti. Gaziantep'in gollerini ise 64. dakikada Angelo Sagal ve 90+7. dakikada Maxim attı. Ayrıca sarı-lacivertli takımda Serdar Dursun 55. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde yok

Karşılaşmada sarı kart sınırında bulunan Serdar Aziz, kart görerek cezalı duruma düştü. Müsabakanın 80. dakikasında yaptığı itiraz sonucunda hakem Sarper Barış Saka tarafından sarı kartla cezalandırılan Aziz, toplamda gördüğü 8. sarı kart dolayısıyla Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

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