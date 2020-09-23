SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin '30 gol atacak' denilen forveti belli oldu

Fenerbahçe uzun süren forvet arayışlarını sonuçlandırdı. Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabı yeni forvet transferinin takıma katılacağı müjdesini uçak emojisiyle verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbwana Samatta

Mbwana Samatta

Fotoğraf: LAURENCE GRIFFITHS

Fenerbahçe uzun süredir beklediği forvetine kavuşuyor. Sarı lacivertlilerin Aston Villa'da forma giyen Mbwana Samatta ile anlaştığı ve Tanzanyalı golcüyü İstanbul'a getireceği belirtildi.

Birçok isimle görüşen ve son olarak Samatta'da karar kılan Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

Genk'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu sonrasında Aston Villa'ya transfer olmuş ancak burada beklentileri karşılayamamıştı.

İngiltere'de çıktığı 16 maçta 2 gol atan oyuncu Aston Villa'da forma şansı bulmakta zorlanıyordu.

Mbwana Samatta kimdir, nasıl bir oyuncu?

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