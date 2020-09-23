Fenerbahçe'nin '30 gol atacak' denilen forveti belli oldu

Fenerbahçe uzun süredir beklediği forvetine kavuşuyor. Sarı lacivertlilerin Aston Villa'da forma giyen Mbwana Samatta ile anlaştığı ve Tanzanyalı golcüyü İstanbul'a getireceği belirtildi.

Birçok isimle görüşen ve son olarak Samatta'da karar kılan Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

Genk'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu sonrasında Aston Villa'ya transfer olmuş ancak burada beklentileri karşılayamamıştı.

İngiltere'de çıktığı 16 maçta 2 gol atan oyuncu Aston Villa'da forma şansı bulmakta zorlanıyordu.

✈️ pic.twitter.com/nmQhZsQEG3 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 23, 2020

52 - Genk formasıyla ilk maçına çıktığı 6 Şubat 2016 ile son maçına çıktığı 26 Aralık 2019 arasında Belçika Ligi'nde hiçbir oyuncu Mbwana Samatta'dan daha fazla gol atamadı (Hans Vanaken ile eşit). Leblebi. pic.twitter.com/rygg0T1lPC — OptaCan (@OptaCan) September 23, 2020

Mbwana Samatta kimdir, nasıl bir oyuncu?