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Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu: Anlaşma sağlandı

Süper Lig'in başlamasına bir hafta kala, Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli takım, Vitor Pereira'nın eski takımı Shanghai Port'tan öğrencisi olan Ricardo Lopes ile anlaşma sağladı. Peki Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Ricardo Lopes kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin anlaşma sağladığı Ricardo Lopes kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ricardo Lopes, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.

Forvet hattını Serdar Dursun ile güçlendiren ve Samatta ile de yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyordu. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşme yaptığı ve sonunda anlaşma sağladığı oyuncu belli oldu.

Ricardo Lopes için 2 milyon euro bonservis

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın eski takımı Shanghai Port'tan öğrencisi olan Ricardo Lopes ile anlaşma sağladı. Çin ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncu için 2 milyon euro bonservis karşılığında el sıkışıldığı iddia edildi.

Thiam ve Samatta'yı satmayı düşünen Fenerbahçe'nin, 2-3 gün içerisinde 30 yaşındaki oyuncuyu açıklayacağı kaydedildi.

Ricardo Lopes kimdir, kaç yaşında ve nereli?

  • Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı iddia edilen Ricardo Lopes, 28 Ekim 1990 tarihinde Brezilya'da doğdu. Daha önce büyük bir takımda oynamayan 30 yaşındaki oyuncu Gurupi, Fortaleza, Globı, Jeju United, Jeonbuk Hyundai ve Shanghai Port forması giydi. Çin ekibine 5.46 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ricardo Lopes, bu sezon 10 karşılaşmada 4 gol ve 1 asistle oynadı. Kariyeri boyunca 227 maçta görev alan oyuncu, 69 gol ve 45 asistle takımlarına katkı sağladı. Sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona eren 1.84 boyundaki Lopes'in güncel bonservis değeri 1.5 milyon euro civarında.

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Ricardo Lopes'in attığı gollerden bazıları:

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