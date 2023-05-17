İki futbolcunun toplam gol sayısı 47.
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kadıköy'da ağırlayacağı Trabzonspor maçında suskun kalan golcüleri Enner Valencia ve Michy Batshuayi'ye güveniyor.
Ligde attığı 27 golle gol krallığında zirvede olan Valencia gol yollarında 4 haftadır suskun. Ligde son olarak Ankaragücü maçında penaltıdan fileleri havalandıran Valencia 4 maçlık gol suskunluğuna Trabzonspor karşısında son vermek istiyor. Tecrübeli golcü Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanıyor. Ekvadorlu futbolcu teknik direktör Jorge Jesus'un Trabzonspor maçındaki en büyük gol silahı olacak.
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Batshuayi de Trabzonspor maçında gol atmak istiyor. Teknik direktör Jesus'un ilk ll'de görevlendirmeyi planladığı tecrübeli forvet sakatlık sonrası oynadığı Giresunspor maçında 75 dakika forma giymiş ancak gol atamamıştı.
Ligde en son Kasımpaşa maçında gol atan 29 yaşındaki golcü sonrasında oynadığı Adana Demirspor maçında gol atamadı, ardından 1 maçta sarı kart, 8 maçta sakatlığı olmak üzere 9 maçta sahalardan uzak kalmıştı.