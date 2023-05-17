Ligde attığı 27 golle gol krallığında zirvede olan Valencia gol yollarında 4 haftadır suskun. Ligde son olarak Ankaragücü maçında penaltıdan fileleri havalandıran Valencia 4 maçlık gol suskunluğuna Trabzonspor karşısında son vermek istiyor. Tecrübeli golcü Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanıyor. Ekvadorlu futbolcu teknik direktör Jorge Jesus'un Trabzonspor maçındaki en büyük gol silahı olacak.