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Fenerbahçe'nin Diego Rossi planı değişiyor

Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçında attığı 5 golün 4’üne katkı sağlayan Uruguaylı oyuncunun performansı yönetimin planlarının da değişmesine neden oldu. Yönetim, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılan Rossi ile devam etmek istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Diego Rossi planı değişiyor
Diego Rossi bu sezon 30 maçta, 3 gol ve 7 asistle oynadı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Los Angeles Futbol Kulübü’nden kiraladığı Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi, son maçlarda yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Ligde son 3 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertli takımın attığı 5 golün 4’üne katkı yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal da Rossi, performansından memnun olduğu ve Uruguaylı kanat oyuncusunu cezalı ve sakatlık olmadığı sürece kalan haftalarda da ilk 11’de görevlendirmeyi düşünüyor.

Brezilya kulüpleri peşinde

Rossi’nin yükselen performansı sarı-lacivertli yönetimin Uruguaylı futbolcuyla ilgili planlarını da değişmesine neden oldu. Fenerbahçe, 2021-22 sezonu kiralama, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladığı Rossi’nin satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı belirtildi. 24 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu 6 milyon euro.

  • Yönetim, Rossi’nin satın alma opsiyonunu kullanıp, daha yüksek bonservis bedeliyle satmak istediği gelen haberler arasında. Uruguaylı oyuncuyu, Brezilya kulüpleri yakından takip ediyor, özellikle Flamengo ve Corinthians kulüpleri Rossi’yi transfer istiyor.

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