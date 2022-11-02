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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız oyuncu Polonya'ya götürülmedi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında yarın Dinamo Kiev'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

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Haber Merkezi DHA
Fenerbahçenin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu mu?
Fenerbahçe'de çalışmalar sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu altınca maçında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan düdük çalacak. Duje Strukan'ın yardımcılıklarını ise Bojan Zobenica ile Alen Jaksic üstlenecek. 4'üncü hakemi olarak Marin Vidulin'in görev alacak.

İrfan Can Eğribayat yok

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul'daki etabını tamamlayan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekipte, antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan İrfan Can Eğribayat, kadroda yer almadı.

  • Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
  • Altay, Ertuğrul, Furkan, Osayı, Szalai, Serdar Aziz, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, İrfan Can, Arda Güler, King, Valencia, Pedro, Batshuayi.
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