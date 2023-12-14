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Spor

Fenerbahçe’nin eski hocasına sigara yasağı

İtalya Serie C Ligi B Grubu ekiplerinden Pescara’da iskemik atak (mini felç) geçiren teknik direktör Zdenek Zeman’ın tedavisi sürüyor.

14:11 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:17 - 14/12/2023 Perşembe
DHA
Zeman ilerlemiş yaşına rağmane teknik direktörlük kariyerine devam ediyor.
Zeman ilerlemiş yaşına rağmane teknik direktörlük kariyerine devam ediyor.

Teknik direktör Zeman’ın sağlık durumu iyi gidiyor. Kliniğinin kardiyoloji başkanı Stefano Guarracini, tecrübeli antrenörün iyileşmeye başladığını ancak kötü alışkanlıklarından biri olan sigarayı bırakmak zorunda kalacağını duyurdu.


Türkiye'de 1999-2000 sezonunda bir süre Fenerbahçe’yi de çalıştıran 76 yaşındaki Çekyalı teknik adam Zdenek Zeman, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Zdenek Zeman hafif, geçici bir iskemik atak geçirdi. Pescara'daki Pierangeli kliniğinde hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi ve stabil, ancak daha fazla kontrole ihtiyacı var" ifadelerine yer verilmişti.







#İtalya Serie C
#Pescara
#Zdenek Zeman
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