Fenerbahçe'nin eski yıldızı 39 yaşında transfer oldu Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves, ülkesinin 1. lig ekiplerinden Famalicao ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi 02 Temmuz 2021, 10:56 Son Güncelleme: 02 Temmuz 2021, 11:12 AA