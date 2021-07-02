Fenerbahçe'nin eski yıldızı 39 yaşında transfer oldu

Famalicao Kulübü'nden yapılan açıklamada, Bruno Alves'le varılan anlaşmanın ardından iki yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
İmza töreninde duygularını dile getiren 39 yaşındaki Alves, profesyonel eski futbolcu babası Washington Geraldo Dias Alves'in 1984-85 sezonunda Famalicao Kulübü'nde oynadığını hatırlatarak, "Babamın formasını giydiği bir kulübü temsil etmek harika. İnsanların bana inandığını biliyorum" ifadelerini kullandı.
- Fenerbahçe'nin Rusya temsilcisi Zenit'ten 2013 yılında 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Bruno Alves, sarı lacivertli ekipte üç sezonda 101 maçta görev almıştı.