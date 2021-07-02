Spor Fenerbahçenin eski yıldızı 39 yaşında transfer oldu
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı 39 yaşında transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli defans oyuncusu Bruno Alves, ülkesinin 1. lig ekiplerinden Famalicao ile sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçenin eski yıldızı 39 yaşında transfer oldu
Yeni takımının formasıyla poz verdi.

Famalicao Kulübü'nden yapılan açıklamada, Bruno Alves'le varılan anlaşmanın ardından iki yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İmza töreninde duygularını dile getiren 39 yaşındaki Alves, profesyonel eski futbolcu babası Washington Geraldo Dias Alves'in 1984-85 sezonunda Famalicao Kulübü'nde oynadığını hatırlatarak, "Babamın formasını giydiği bir kulübü temsil etmek harika. İnsanların bana inandığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe'nin Rusya temsilcisi Zenit'ten 2013 yılında 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Bruno Alves, sarı lacivertli ekipte üç sezonda 101 maçta görev almıştı.

Alves, 2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.
Alves, 2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

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