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Fenerbahçe'nin gözdesi Bielsa boşa çıktı

Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Marcelo Bielsa, Leeds United'dan gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçenin gözdesi Bielsa boşa çıktı
Marcelo Bielsa

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın görevine son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, üç buçuk sezondur takımı yöneten ve Premier Lig'e çıkmasında büyük emekleri bulunan 66 yaşındaki teknik adama teşekkür edilerek, yolların ayrıldığı belirtildi.

Son olarak konuk ettiği Tottenham'a 4-0 yenilen ve son 6 lig maçından yalnızca 1 puan çıkarabilen Leeds United, 23 puanla ligde 16. sırada yer alıyor.

  • Leeds United'ın başına 2018 yılında geçen Bielsa, ikinci sezonunda takımıyla Championship'i zirvede tamamlamış ve İngiltere temsilcisi, 16 yıl aranın ardından Premier Lig'e çıkarmıştı. Arjantinli teknik adam yönetiminde Leeds United, geçen sezon Premier Lig'i 59 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

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