Fenerbahçe'nin gözü rekorda

Bu sezon resmi maçlarda 15'te 15 yapan sarı-lacivertliler, son 16 resmi maçını kazanmış oldu. Fenerbahçe, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Sarı-lacivertliler Kasımpaşa maçını da kazanırsa üst üste 17. maçını kazanarak Galatasaray'ın Ekim 2022 - Mart 2023'teki Türkiye rekorunu egale edecek. Aynı zamanda Türkiye'de en üst ligdeki takımlar arasında tüm kulvarlarda en uzun maç kazanma serisi rekoruna ortak olacak.