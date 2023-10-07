Fenerbahçe'nin gözü rekorda

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe yoluna kayıpsız olarak devam ediyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçında rekor için sahaya çıkacak.
Bu sezon resmi maçlarda 15'te 15 yapan sarı-lacivertliler, son 16 resmi maçını kazanmış oldu. Fenerbahçe, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i yenerek kupayı müzesine götürmüştü. Sarı-lacivertliler Kasımpaşa maçını da kazanırsa üst üste 17. maçını kazanarak Galatasaray'ın Ekim 2022 - Mart 2023'teki Türkiye rekorunu egale edecek. Aynı zamanda Türkiye'de en üst ligdeki takımlar arasında tüm kulvarlarda en uzun maç kazanma serisi rekoruna ortak olacak.
Ligde 7'de 7 yapan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçını da kazanarak galibiyet serisini 8 maça çıkarmak istiyor. Sarı-lacivertliler, 2009-10 sezonunun başında teknik direktör Christoph Daum'un üst üste kazandığı 8 maçlık galibiyet serisini de tekrarlayacak.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 4 maçını kazanırken, bu alanda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini de tekrarladı.