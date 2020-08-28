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Fenerbahçe'nin istediği Thiago Silva hangi takıma transfer oldu?

Fenerbahçe'ye kötü haber: Thiago Silva imzayı attı

Brezilyalı savunmacı Thiago Silva, Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyordu.

Haber Merkezi AA
Thiago Silva'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro

Thiago Silva'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4.8 milyon euro

Fotoğraf: GONZALO FUENTES / Reuters

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Thiago Silva, Chelsea formasıyla poz verdi.
Thiago Silva, Chelsea formasıyla poz verdi.

"Stamford Bridge'de oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum"


Chelsea'ye transferinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Silva, "Frank Lampard’ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olmaktan çok memnunum. Stamford Bridge'de oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yakında görüşmek üzere Chelsea taraftarları" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı.

  • 2012 yılında Milan'dan PSG'ye transfer olan Thiago Silva, Fransız ekibinde oynadığı 8 yılda 7'si lig şampiyonluğu olmak üzere 25 kupa kazandı. PSG'nin kaptanlığını da yapan Brezilyalı futbolcu, takımının 315 maçta formasını giydi ve 17 gol kaydetti.

Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer etti
Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer etti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler stoper arayışlarında listenin ilk sırasına bonservisi elinde olan Malang Sarr'ı yazmıştı. Fakat Fransız oyuncu Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yolunu tuttu.İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, bonservisi elinde olan Malang Sarr'ın Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.İngiliz kulübü, oyuncunun gelişimini sürdürebilmesi başka bir takıma kiralamayı düşünüyor. Geride bıraktığımız sezonda Nice formasıyla 20 maça çıkan 21 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol kaydetmişti.Malang Sarr'ı Fenerbahçe ve Chelsea dışında Barcelona'da yakından takip ediyordu. Hatta geçtiğimiz haftalarda, Barcelonalı yöneticilerin Sarr ile görüştüğü iddia edilmişti.Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Chelsea devreye girdi

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