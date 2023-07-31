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Spor

Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu: 2 isim yok

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru ile oynayacağı maçının kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Emre Mor ile Alexander Djiku kafilede yer almadı.

12:12 . 31/07/2023 Pazartesi
AA
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.


Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.


Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etti.


Fenerbahçe, tur atlaması durumunda bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Emre ile Djiku yok

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş müsabakası öncesi duyurulan kadroda sakatlığı bulunan Emre Mor ile Alexander Djiku yer almadı.


Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almazken, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de listeye dahil edilmeyen diğer oyuncular oldu.


Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kafilesi şöyle:


Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık.







#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Alexander Djiku
#Zimbru
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