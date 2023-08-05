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Spor

Fenerbahçe’nin Maribor maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Slovenya ekibi Maribor ile eşleşen Fenerbahçe’nin maç kadrosu açıklandı.

Haber Merkezi
11:51 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA’ya bildirdi.


Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Miha Zajc, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz’ın isimleri listede yer alırken, Mert Hakan Yandaş ve Alexander Djiku sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.


Fenerbahçe’nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydin, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.




#Fenerbahçe
#Maribor
#Konferans Ligi
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