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Spor

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Twente oldu

Hollanda ekibi Twente Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Riga'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ilk maçı da 2-0 kazanan Hollanda ekibi tur atladı. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi durumunda Twente ile eşleşecek.

21:59 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Twente-Riga

Twente-Riga

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Riga ile Twente, Letonya’da kozlarını paylaştı.

Hollanda’daki ilk maçı 2-0 kazanan Twente, rövanştan da 3-0'lık skorla galip ayrılarak play-off biletini aldı.


Twente'nin golleri 57. dakikada Daan Rots'tan, 90'da Gijs Besselink'ten ve 90+2'de Naci Ünüvar'dan geldi.

İlk maç 24 Ağustos'ta

Şu anda ilk maçta 3-1 yendiği Maribor’la Slovenya’da oynayan temsilcimiz Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde Twente ile ilk maçı 24 Ağustos’ta evinde, rövanşı ise 31 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak.

#Twente
#Riga
#UEFA Konferans Ligi
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