Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Twente oldu

Twente-Riga
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Riga ile Twente, Letonya’da kozlarını paylaştı.
Hollanda’daki ilk maçı 2-0 kazanan Twente, rövanştan da 3-0'lık skorla galip ayrılarak play-off biletini aldı.
Twente'nin golleri 57. dakikada Daan Rots'tan, 90'da Gijs Besselink'ten ve 90+2'de Naci Ünüvar'dan geldi.
İlk maç 24 Ağustos'ta
Şu anda ilk maçta 3-1 yendiği Maribor’la Slovenya’da oynayan temsilcimiz Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde Twente ile ilk maçı 24 Ağustos’ta evinde, rövanşı ise 31 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak.