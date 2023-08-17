Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Twente oldu

Şu anda ilk maçta 3-1 yendiği Maribor’la Slovenya’da oynayan temsilcimiz Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde Twente ile ilk maçı 24 Ağustos’ta evinde, rövanşı ise 31 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak.