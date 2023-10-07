Fenerbahçe'nin rakibi Ludogorets'de toplu istifa

Taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Utanç verici mağlubiyetten sonra takımın kötü performansından en az sorumlu olan kişiler ve aynı fikirde olmadığımız tüm yönetim, takımdan ayrıldı. En başından beri kulüpte olan ve Ludogorets'in şu anda bu seviyede olması için her şeyi yapan bir kişi, bizim açımızdan hiçbir suçu olmadığını düşünürsek, tamamen haksız yere istifa etti. Bu nedenle Ludogorets'in spor ve teknik kadrosu tekrar dönene kadar stadyuma ayak basmayacağız" ifadelerine yer verildi.