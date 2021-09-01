Spor Fenerbahçenin sözleşmesini feshettiği Diego Perottiden olay sözler
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Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Diego Perotti'den olay sözler

Fenerbahçe’den ayrılan Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçenin sözleşmesini feshettiği Diego Perottiden olay sözler
Diego Perotti

Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasının altına, "Şimdi her şey hakkında gerçeği söylemekte özgürüm" yorumunda bulundu.

Arjantinli futbolcu ayrıca kendi sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ise, "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" ifadelerini kullandı.

  • Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de özellikle sakatlık sürecinde haksızlıklara uğradığı iddia edildi. Arjantinli futbolcunun yaşadıklarına yönelik ilerleyen süreçte detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

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