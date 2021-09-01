Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Diego Perotti'den olay sözler

Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasının altına, "Şimdi her şey hakkında gerçeği söylemekte özgürüm" yorumunda bulundu.
Arjantinli futbolcu ayrıca kendi sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ise, "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" ifadelerini kullandı.
- Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de özellikle sakatlık sürecinde haksızlıklara uğradığı iddia edildi. Arjantinli futbolcunun yaşadıklarına yönelik ilerleyen süreçte detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.
Diego Perotti'den Instagram hesabından bir açıklama daha: "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" pic.twitter.com/z1wrUCIbDz
Diego Perotti'den Instagram hesabından bir açıklama daha: "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" pic.twitter.com/z1wrUCIbDz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 1, 2021