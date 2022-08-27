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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup fikstürü belli oldu: İlk maç Kiev

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe, B grubunda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti. 2022-23 sezonu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup fikstürü belli oldu. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ilk maçını kimle oynayacak, Fenerbahçe'nin fikstürü nasıl olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligi grup fikstürü belli oldu mu? İlk maçı kimle oynayacak?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup fikstürü belli oldu mu? İlk maçı kimle oynayacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda mücadele edecek olan Fenerbahçe; Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fransız ekibi Rennes ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden AEK Larnaca ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi’nde Dinamo Kiev’e elenen sarı-lacivertliler, Mircea Lucescu’nun takımıyla Avrupa Ligi’nde yeniden karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü

  • 2022-23 sezonu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup fikstürü belli oldu. Fenerbahçe'nin fikstürü şu şekilde:
  • 8 Eylül: Fenerbahçe-Dinamo Kiev
  • 15 Eylül: Rennes-Fenerbahçe
  • 6 Ekim: Fenerbahçe-AEK Larnaca
  • 13 Ekim: AEK Larnaca-Fenerbahçe
  • 27 Ekim: Fenerbahçe-Rennes
  • 3 Kasım: Dinamo Kiev-Fenerbahçe

Fenerbahçe rövanş peşinde

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna’nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna’nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro’luk takım değeriyle dikkat çekiyor. Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi’nde Polonya’da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev’de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev’in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.

En değerli ekip Rennes

Fenerbahçe’nin Fransız rakibi Rennes, geçtiğimiz sezon Ligue 1’deki performansıyla Avrupa Kupaları’nda boy göstermeye hak kazandı. 266 milyon 750 bin Euro’luk piyasa değeriyle gruptaki en pahalı takım olarak dikkat çeken Rennes’de 25 milyon Euro’luk değeriyle Lovro Majer en dikkat çekici isim konumunda. Bu oyuncunun yanı sıra Jeremy Doku, Sulemana, Malimuendo ve Laborde gibi isimler de takımın etkili silahları. 55 yaşındaki Bruno Genesio’nun çalıştırdığı Rennes, maçlarını 30 bin kişilik Roazhon Park’ta oynuyor.

Grubun zayıf halkası AEK Larnaca

Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca, B Grubu’nun zayıf halkası olarak öne çıkıyor. Grupta şansı en az olan ekip olarak gösterilen takımın piyasa değeri 12 milyon Euro. AEK Larnaca’nın kalecisi ise Göztepe’den transfer edilen Boşnak file bekçisi Kenan Piric. Takımın en önemli isimleri orta sahada forma giyen Gus Ledes, sol kanat oyuncusu Adm Gyurcso, hücum hattında oynayan Omri Altman ve Makedon kaptan Ivan Trickovski. 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Jose Luis Oltra’nın çalıştırdığı AEK Larnaca, maçlarını 8 bin kişilik Georgios Karapatakis stadında oynuyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
SPOR
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

Volkan Demirel: Kupa ülkemize gelsin istiyorum
SPOR
Volkan Demirel: Kupa ülkemize gelsin istiyorum

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu: Sosyal medya sallandı
FOTOĞRAF 14
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UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları İstanbul’da bulunan Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye’den Fenerbahçe ve Trabzonspor yer aldı.
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Kura çekimini Alman eski futbolcu Karl Heinz Korbel ve 2023 UEFA Avrupa Ligi finali elçisi Zoltan Gera gerçekleştirdi.
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Fenerbahçe, B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile, Trabzonspor da H Grubu’nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.
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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakiplerinin belli olmasının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar büyük ses getirdi. İşte o paylaşımlar;
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Yapılan paylaşımlardan bazıları;
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Yapılan paylaşımlardan bazıları;
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Yapılan paylaşımlardan bazıları;
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Yapılan paylaşımlardan bazıları;
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Yapılan paylaşımlardan bazıları;
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Yapılan paylaşımlardan bazıları;
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Yapılan paylaşımlardan bazıları;
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Yapılan paylaşımlardan bazıları;
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Yapılan paylaşımlardan bazıları;
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Yapılan paylaşımlardan bazıları;
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu: Sosyal medya sallandı
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakiplerinin belli olmasının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar büyük ses getirdi.


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