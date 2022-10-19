Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Diego Rossi

Fenerbahçe’de Uruguaylı kanat Diego Rossi hücum hattında vazgeçilmez oldu. Hücumdaki performansıyla beğeni toplayan Rossi, teknik direktör Jorge Jesus’un en güvendiği oyuncuların başında geliyor.

Maçların çoğunda oynadı

Bu sezon 21 maçın 19’unda süre alan Uruguaylı futbolcu, 2 gol atıp 7 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Fenerbahçe’de görev yapan tüm teknik direktörlerin vazgeçilmezi oldu

Crespo’yu transfer eden Vitor Pereira’nın yanı sıra İsmail Kartal ve son olarak Jorge Jesus Diego Rossi’den vazgeçemedi.

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