Spor Fenerbahçenin vazgeçilmezi Diego Rossi
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Diego Rossi

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın ardından teknik direktör Jorge Jesus'un da gözüne girdi. 24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımla bu sezon 19 maçta görev aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin vazgeçilmezi Diego Rossi
Rossi ve arkadaşlarının gol sevinci

Fenerbahçe’de Uruguaylı kanat Diego Rossi hücum hattında vazgeçilmez oldu. Hücumdaki performansıyla beğeni toplayan Rossi, teknik direktör Jorge Jesus’un en güvendiği oyuncuların başında geliyor.

Maçların çoğunda oynadı

Bu sezon 21 maçın 19’unda süre alan Uruguaylı futbolcu, 2 gol atıp 7 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Fenerbahçe’de görev yapan tüm teknik direktörlerin vazgeçilmezi oldu

  • Crespo’yu transfer eden Vitor Pereira’nın yanı sıra İsmail Kartal ve son olarak Jorge Jesus Diego Rossi’den vazgeçemedi.

Fenerbahçe'de sakat oyuncular geri dönüyor
SPOR
Fenerbahçe'de sakat oyuncular geri dönüyor

Fenerbahçe'de Crespo rekor kırdı
SPOR
Fenerbahçe'de Crespo rekor kırdı

Rossi'nin güncel piyasa değeri 14.5 milyon euro
Rossi'nin güncel piyasa değeri 14.5 milyon euro
Üç isimgözden çıkarıldı

Üç isim
gözden çıkarıldı

​Barcelona, Depay, Bellerin ve Roberto ile yolları ayırmayı planlıyor.
Puan ortalamasındageri kaldı

Puan ortalamasında
geri kaldı

Avcı, 10 haftalık dilimler baz alındığında puan ortalaması belli oldu.
Ismael için kritik viraj

Ismael için kritik viraj

​Fransız teknik adamın 3 maçta alacağı sonuçlar kaderini belirleyecek.
Geri dönüyor

Geri dönüyor

​Fenerbahçe'de sakat oyuncular takıma katılacak.
TFF ziyaret edildi

TFF ziyaret edildi

​Galatasaray yönetimi, VAR ve MHK konusunda uyarılarda bulundu.
Başarının sırrı çözüldü

Başarının sırrı çözüldü

​Jorge Jesus en çok 2 konunun üstünde duruyor.
Saiss'ten güzel haber

Saiss'ten güzel haber

Siyah-beyazlı teknik ekibe, 'Hatayspor maçında oynayabilir' denildi.
Rekor kırdı

Rekor kırdı

Fenerbahçe'de orta sahanın değişmezi olan Miguel Crespo.
Derbide oynayacak mı?

Derbide oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın hedefi Galatasaray maçına yetişmek.
Golcüler tutulamıyor

Golcüler tutulamıyor

Enner Valencia takımın en skorer oyuncusu.
'Weghorst yoksa <br>ben buradayım'

'Weghorst yoksa
ben buradayım'

​Beşiktaş'ta ilk 11 Cenk Tosun'un.
Rakip Kastamonuspor

Rakip Kastamonuspor

​Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor.
'Final değil, <br>10. hafta'

'Final değil,
10. hafta'

​Trabzonspor, Beşiktaş deplasman hikayesi yayınladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.