Spor Fenerbahçenin Vinicius Souza için yaptığı teklif belli oldu
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yaptığı teklif belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Manchester City'nin pilot takımı olan Belçika 2. Lig ekiplerinden Lommel'de forma giyen Vinicius Souza için resmi teklifte bulundu.

Abone Ol Google News
Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
​Fenerbahçenin Vinicius Souza için yaptığı teklif belli oldu
Vinicius Souza'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, orta sahaya takviye için sarı-lacivertli yönetimden transfer istemişti. Portekizli hocanın istekleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, 3 oyuncuyu gözüne kestirdi.

İlk tercih Carvalho'ydu

William Carvalho için Real Betis ile 3 milyon eurodan anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, oyuncuyla da görüşmelerini sürdürüyor. Portekizli oyuncunun transferinin gerçekleşmemesi durumuna karşı ise Fenerbahçe, Willian Arao ve Vinicius Souza ile görüşmelere başlamıştı.

Fenerbahçe'nin Vinicius Souza için yaptığı teklif belli oldu

Bonservisi Belçika 2. Ligi ekibi Lommel’de bulunan ve geçen sezonu aynı ülkeden Mechelen’de kiralık olarak geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius Souza’yı ikna eden sarı-lacivertliler, kulübüne de resmi teklifi yaptı. Fenerbahçe 23 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro bonservis + bir sonraki satıştan pay içeren bir teklifte bulunurken, henüz Belçika ekibi bir yanıt vermedi. Manchester City'nin pilot takımı olan Lommel'in Souza için 8-9 milyon euro bonservis istediği biliniyor.

Celtic de istemişti

İskoçya'nın önde gelen takımlarından Celtic de geçtiğimiz günlerde Vinicius Souza için Lommel'in kapısını çalmıştı. Brezilyalı oyuncunun Celtic'i reddettiği öğrenilirken, Lommel'in de gelen teklifi beğenmediği kaydedildi.

Başka taliplileri de var

Jesus’un Brezilya ekibi Flamengo’dan eski öğrencisi olan Vinicius Souza ile Hollanda’dan PSV Eindhoven ve Belçika’dan Club Brugge kulüpleri de ilgileniyor.

  • Brezilyalı oyuncu bu sezon takımıyla çıktığı 35 karşılaşmada, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe Vinicius Souza için harekete geçti
SPOR
Fenerbahçe Vinicius Souza için harekete geçti

122 yılın en kötü sel felaketi

122 yılın en kötü sel felaketi

​Sayı 124'e yükseldi: Can kaybı her geçen dakika artıyor.
Gümüşhaneye Rus İHAsı düştü

Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu.
Yeşil vatan için seferberlik: Marmaristeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Türk ve Rus heyetlerin arasındaki toplantı olumlu sonuçlandı.

​Osmanlı Dönemi'nin varlıklı aileleri kullanıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.