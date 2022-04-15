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Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu

Fenerbahçe'de yönetimin kararı ile Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının ardından, sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, takımın yeni kaptanını belirledi. Fenerbahçe'de birinci kaptanlığa Mert Hakan Yandan getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin yeni kaptanı belli oldu
Mesut Özil

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’a hakareti nedeniyle kadro dışı cezası olan yıldız futbolcu Mesut Özil’in kaptanlık pazubandı alındı.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal, takımın dümenini en çok çalışan oyunculara verdi. Fenerbahçe'de Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş takımın yeni kaptanları oldu.

  • Ayrıca teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesinde takıma özel bir konuşma yapan ve ateşleyen Mert Hakan Yandaş'a da birinci kaptanlığı verdi.

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