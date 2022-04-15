Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’a hakareti nedeniyle kadro dışı cezası olan yıldız futbolcu Mesut Özil’in kaptanlık pazubandı alındı.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal, takımın dümenini en çok çalışan oyunculara verdi. Fenerbahçe'de Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş takımın yeni kaptanları oldu.
- Ayrıca teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesinde takıma özel bir konuşma yapan ve ateşleyen Mert Hakan Yandaş'a da birinci kaptanlığı verdi.
👨👧👧 Mert Hakan Yandaş pic.twitter.com/6iChYSDEmE
👨👧👧 Mert Hakan Yandaş pic.twitter.com/6iChYSDEmE— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 10, 2022