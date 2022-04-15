Fenerbahçe'nin yeni kaptanı belli oldu

Hayat

Bir parçam kopmuş gibiydi

“Ardışık Cümleler Kitabı”nı okurla buluşturan Oğuz Karasu, yayınladığı ilk eserin heyecanını şu cümlelerle anlatıyor: “Sanki bir parçam kopmuş gibiydi ama bu kopuş beni bölen yahut parçalayan bir kopuş değil, bilakis beni büyüten, genişleten ve güçlendiren bir duygu olarak bende yer etti.”