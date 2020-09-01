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Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur hangi takıma kiralandı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi kiralık gitti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur, 2. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a kiralık olarak gönderildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Sungur Fenerbahçe kampına katılmıştı.

Barış Sungur Fenerbahçe kampına katılmıştı.

Sarı-lacivertlilerin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur, Kırşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Genç oyuncunun daha fazla forma şansı bulabilmesi ve deneyim kazanması için 2. Lig ekibine kiralandığı öğrenildi.

Barış Sungur, hazırlık maçında forma şansı bulmuştu.
Barış Sungur, hazırlık maçında forma şansı bulmuştu.

Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza attı

Sarı-lacivertliler, Barış Sungur ile 5 yıllık sözleşme imzalamış ve transferi şu ifadelerle duyurmuştu;

  • "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."


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