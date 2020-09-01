Fenerbahçe'nin yeni transferi kiralık gitti

Sarı-lacivertlilerin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur, Kırşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Genç oyuncunun daha fazla forma şansı bulabilmesi ve deneyim kazanması için 2. Lig ekibine kiralandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza attı

Sarı-lacivertliler, Barış Sungur ile 5 yıllık sözleşme imzalamış ve transferi şu ifadelerle duyurmuştu;

"Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."