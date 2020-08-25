TRANSFER

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertliler, Lemos ile son detayları görüştükten sonra oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lemos'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro.

Lemos'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro.

Transfer döneminin flaş kulübü Fenerbahçe, savunma hattını İspanya’nın Las Palmas takımından Mauricio Lemos ile güçlendiriyor.

Dün gece İstanbul’a gelen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

  • Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa’ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, Uruguay Milli Takımı’nda da 2 kez oynadı.

Fenerbahçe Mauricio Lemos ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu
Fenerbahçe Mauricio Lemos ile anlaştı: Sözleşme detayları belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi İspanya'da buldu. Sarı-lacivertliler Urugaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı.canarias7'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile anlaşan Mauricio Lemos önümüzdeki sezondan itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek. Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Las Palmas'da, Lemos'un takımdan ayrılmasına sıcak bakıyordu.Sözleşme detayları belli olduHaberin detaylarındaysa Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncuya ödeyeceği maaş hakkında bilgi verildi. Sarı-lacivertlilerin Mauricio Lemos'a yıllık 1.5 milyon euro maaş ödeyeceği iddia edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Marca, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncu için Las Palmas'a 1.8 milyon euro bonservis ödeyeceğini yazmıştı. Başkan transferi açıklamıştıLas Palmas Başkanı Miguel Angel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen basın toplantısında Lemos'un Fenerbahçe'ye gideceğini söylemişti..Lemos, "Prensipte anlaşma sağladık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullanmıştı.Daha önce Barcelona'yı reddettiLemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.Mauricio Lemos'un gösterdiği performansı izleyebilirsiniz.Fenerbahçe Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşma sağladıBaşkan açıkladı: Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştık

Lemos, Amsterdam'dan kalkan uçakla dün saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Lemos, Amsterdam'dan kalkan uçakla dün saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

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