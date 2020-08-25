Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos İstanbul'da

Transfer döneminin flaş kulübü Fenerbahçe, savunma hattını İspanya’nın Las Palmas takımından Mauricio Lemos ile güçlendiriyor.

Dün gece İstanbul’a gelen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa’ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, Uruguay Milli Takımı’nda da 2 kez oynadı.