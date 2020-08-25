Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos kimdir?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertliler, Lemos ile son detayları görüştükten sonra oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer döneminin flaş kulübü Fenerbahçe, savunma hattını İspanya’nın Las Palmas takımından Mauricio Lemos ile güçlendiriyor.
Dün gece İstanbul’a gelen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.
Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa’ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, Uruguay Milli Takımı’nda da 2 kez oynadı.
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