Spor "Fenerbahçenin yeni transferi PKKlı çıktı" iddiasıyla ilgili açıklama geldi
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"Fenerbahçe'nin yeni transferi PKK'lı çıktı" iddiasıyla ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe, dün altyapıya transfer ettiği 18 yaşındaki futbolcu Ozan Suncak'ın sözleşmesini feshediyor. Suncak'ın terör örgütü PKK'yı destekleyen paylaşımı olduğu gerekçesiyle sarı-lacivertlilerin bu kararı aldığı iddia edildi. Oyuncunun menajerlik şirketi ise bu iddiayı yalanladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin yeni transferi PKKlı çıktı iddiasıyla ilgili açıklama geldi
Ozan Suncak

Fenerbahçe, Almanya'da Reutlingen U19 takımının formasını giyen Ozan Suncak'ı dün 3 yıllığına renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertlilerin bugün ise 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetme kararı aldığı öğrenildi.

2021'in Temmuz ayında sosyal medya hesabından terör örgütü PKK lehine paylaşımı olduğu gerekçesiyle sarı-lacivertlilerin oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi.

Menajerlik şirketinden açıklama geldi: "Paylaşım ona ait değil"

Oyuncunun menajerlik şirketi, konuya ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, söz konusu hesabın Ozan Suncak'a ait olmadığı ve konu hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

İşte menajerlik şirketinden yapılan o açıklama:

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