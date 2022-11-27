"Fenerbahçe'nin yeni transferi PKK'lı çıktı" iddiasıyla ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe, Almanya'da Reutlingen U19 takımının formasını giyen Ozan Suncak'ı dün 3 yıllığına renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertlilerin bugün ise 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetme kararı aldığı öğrenildi.
2021'in Temmuz ayında sosyal medya hesabından terör örgütü PKK lehine paylaşımı olduğu gerekçesiyle sarı-lacivertlilerin oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi.
Menajerlik şirketinden açıklama geldi: "Paylaşım ona ait değil"
Oyuncunun menajerlik şirketi, konuya ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, söz konusu hesabın Ozan Suncak'a ait olmadığı ve konu hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.
İşte menajerlik şirketinden yapılan o açıklama: