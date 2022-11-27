"Fenerbahçe'nin yeni transferi PKK'lı çıktı" iddiasıyla ilgili açıklama geldi Fenerbahçe, dün altyapıya transfer ettiği 18 yaşındaki futbolcu Ozan Suncak'ın sözleşmesini feshediyor. Suncak'ın terör örgütü PKK'yı destekleyen paylaşımı olduğu gerekçesiyle sarı-lacivertlilerin bu kararı aldığı iddia edildi. Oyuncunun menajerlik şirketi ise bu iddiayı yalanladı.

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